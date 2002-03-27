Фисак (Макаренко) Любовь Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисак (Макаренко) Любовь Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1918

Дата смерти

27.03.2002

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1918

Отец: Макаренко Гаврило Никитич

Мать: Макаренко Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Приходько Василий Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.03.2002
62435 Lyubotyn, Kharkiv Oblast Ukraine
Похороны
Неизвестно
62435 Lyubotyn, Kharkiv Oblast Ukraine
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