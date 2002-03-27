Фисак (Макаренко) Любовь Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1918
Дата смерти27.03.2002
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Приходько Василий Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.03.2002
62435 Lyubotyn, Kharkiv Oblast Ukraine
Похороны
Неизвестно
62435 Lyubotyn, Kharkiv Oblast Ukraine