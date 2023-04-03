Коломийцев Семён Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коломейцев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коломийцева Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Семёнова
Мать ребёнка: Коломийцева Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломийцев Феодор Семёнов
Мать ребёнка: Коломийцева Пелагея Стефанова