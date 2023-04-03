Коломийцев Семён Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоломийцев Семён Алексеев

Коломийцев Семён Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коломейцев Алексей

Мать: Коломейцева Пелагея Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коломийцева Пелагея Стефанова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Семёнова

Мать ребёнка: Коломийцева Пелагея Стефанова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломийцев Феодор Семёнов

Мать ребёнка: Коломийцева Пелагея Стефанова

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close