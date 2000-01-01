Тарасов Феоктист Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Феоктист Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Тарасов Констанин Ларионович

Мать: Корнилова Мария

Рождение ребёнка
08.11.1875

Сын: Тарасов Данил Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Ефим Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Андрей Феоктисиович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Денис Феоктисиович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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