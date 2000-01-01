Тарасов Феоктист Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Тарасов Констанин Ларионович
Мать: Корнилова Мария
Рождение ребёнка
08.11.1875
Сын: Тарасов Данил Феоктистович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Ефим Феоктистович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Андрей Феоктисиович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Денис Феоктисиович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно