Носкова Антонида Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова Антонида Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1915

Дата смерти

29.01.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носков Андриян Карпович

Масады, Илишевского района, Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носков Андриян Карпович

Смерть
29.01.1981
Гремучий Ключ, Илишевского района, Башкирия
Похороны
Неизвестно
Гремучий Ключ
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