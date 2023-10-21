Носкова Антонида Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1915
Дата смерти29.01.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носков Андриян Карпович
Масады, Илишевского района, Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1981
Гремучий Ключ, Илишевского района, Башкирия
Похороны
Неизвестно
Гремучий Ключ