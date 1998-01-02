Лазарев Вадим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.01.1998
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Репина Ирина
Мать ребёнка: Мирскова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазарев Андрей
Мать ребёнка: Мирскова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мирскова Надежда
Смерть
02.01.1998
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
д. Белая Колпь