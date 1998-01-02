Лазарев Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Вадим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.01.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазарев Александр Васильевич

Мать: Разбоева (лазарева) Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репина Ирина

Мать ребёнка: Мирскова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Андрей

Мать ребёнка: Мирскова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирскова Надежда

Смерть
02.01.1998
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
д. Белая Колпь
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