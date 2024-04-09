Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Февронья Никитина

Отец ребёнка: Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Федор

Отец ребёнка: Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Пелагея Никитина

Отец ребёнка: Никита Григорьевич

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