Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Февронья Никитина
Отец ребёнка: Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Федор
Отец ребёнка: Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Никита Григорьевич