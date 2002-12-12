Пронина (Караштина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1930
Дата смерти12.12.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1930
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пронин Юрий Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пронин Юрий Осипович
Смерть
12.12.2002
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область