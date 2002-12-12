Пронина (Караштина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина (Караштина) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1930

Дата смерти

12.12.2002

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1930

Отец: Караштин Василий Васильевич

Мать: Караштина Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пронин Юрий Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пронин Юрий Осипович

Смерть
12.12.2002
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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