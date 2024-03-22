Тягунова (Петровская) (Самойлова) Мария
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Самойлов Антон
Мать: Самойлова Агафья
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Петровский Алексей
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Мелания
Отец ребёнка: Петровский Алексей
Рождение ребёнка
Около 1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петровский Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петровский Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тягунов Константин
Отец ребёнка: Тягунов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тягунов Леонтий
Отец ребёнка: Тягунов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тягунов ?
Смерть
Неизвестно