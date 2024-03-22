Тягунова (Петровская) (Самойлова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тягунова (Петровская) (Самойлова) Мария

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Самойлов Антон

Мать: Самойлова Агафья

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Петровский Алексей

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Мелания

Отец ребёнка: Петровский Алексей

Рождение ребёнка
Около 1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петровский Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровский Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тягунов Константин

Отец ребёнка: Тягунов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тягунов Леонтий

Отец ребёнка: Тягунов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тягунов ?

Смерть
Неизвестно
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