Симоненко Вера Лукъяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1915
Дата смерти19.11.1997
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1915
Отец: Лука Савельевич
Мать: Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симоненко Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Симоненко Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Симоненко Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Симоненко Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
31.12.1934
Дочь: Чёрных Галина Ивановна
Отец ребёнка: Симоненко Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
19.05.1946
Дочь: Малыгина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Симоненко Иван Григорьевич
Смерть
19.11.1997