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Симоненко Вера Лукъяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1915

Дата смерти

19.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

ДЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1915

Отец: Лука Савельевич

Мать: Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симоненко Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Симоненко Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Симоненко Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Симоненко Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
31.12.1934

Дочь: Чёрных Галина Ивановна

Отец ребёнка: Симоненко Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
19.05.1946

Дочь: Малыгина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Симоненко Иван Григорьевич

Смерть
19.11.1997

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