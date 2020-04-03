Антонова (Федорова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Федорова) Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1945

Дата смерти

03.04.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Анатолий

Рождение ребёнка
31.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Анатолий

Смерть
03.04.2020
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