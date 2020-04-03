Антонова (Федорова) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1945
Дата смерти03.04.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антонов Анатолий
Рождение ребёнка
31.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антонов Анатолий
Смерть
03.04.2020