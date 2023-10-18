Кривенко Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривенко Зоя
Мать ребёнка: Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривенко Виталий
Мать ребёнка: Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривенко Сергей
Мать ребёнка: Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полина
Смерть
Неизвестно