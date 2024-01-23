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Леготин Стратоник Космин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Леготин Косма Федоров

Мать: Наталья Абрамовна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Леготин Яков Стратоникович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Карасева, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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