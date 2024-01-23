Леготин Стратоник Космин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Леготин Косма Федоров
Мать: Наталья Абрамовна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Леготин Яков Стратоникович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Карасева, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно