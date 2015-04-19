Дунаев Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1955
Дата смерти19.04.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.03.1984
Дочь: Елисеева Татьяна
Мать ребёнка: Дунаева Надежда
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.1987
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Дунаева Надежда
Бракосочетание
19.07.2001
Жена: Дунаева Надежда
Смерть
19.04.2015
Похороны
Неизвестно
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область