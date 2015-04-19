Дунаев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаев Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1955

Дата смерти

19.04.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1984

Дочь: Елисеева Татьяна

Мать ребёнка: Дунаева Надежда

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.1987

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Дунаева Надежда

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
19.07.2001

Жена: Дунаева Надежда

Смерть
19.04.2015
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
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