Мачерет-Стамболи Жорж (Георгий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачерет-Стамболи Жорж (Георгий)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: Мачерет Ольга Моисеевна

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