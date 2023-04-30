Бердоусова (Толочко) Анастасия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Толочко Константин
Рождение ребёнка
1930
Сын: Бердоусов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Бердоусов Василий Сергеевич
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рублёва Галина Павловна
Отец ребёнка: Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел
Смерть
Неизвестно