Бердоусова (Толочко) Анастасия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБердоусова (Толочко) Анастасия Константиновна

Бердоусова (Толочко) Анастасия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толочко Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Бердоусов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бердоусов Василий Сергеевич

Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рублёва Галина Павловна

Отец ребёнка: Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close