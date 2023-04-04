Корнилова (Ходолева) Евдокия Ивановна
Место рожденияВитебская обл, Полоцкий р-н, д. Кополь
Дата рождения08.03.1938
Дата смерти2022
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1938
Отец: Ходолев Иван Андреевич
Мать: Ходолева Лидия
Витебская обл, Полоцкий р-н, д. Кополь
Рождение ребёнка
25.03.1958
Дочь: Ратушева Лёля Владимировна
Отец ребёнка: Корнилов Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнилова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Корнилов Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнилова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Корнилов Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнилов Петр Владимирович
Отец ребёнка: Корнилов Владимир Анатольевич
Смерть
2022
Витебская обл, Полоцкий р-н, д. Щеперня