Корнилова (Ходолева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнилова (Ходолева) Евдокия Ивановна

Корнилова (Ходолева) Евдокия Ивановна

Место рождения

Витебская обл, Полоцкий р-н, д. Кополь

Дата рождения

08.03.1938

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1938

Отец: Ходолев Иван Андреевич

Мать: Ходолева Лидия

Витебская обл, Полоцкий р-н, д. Кополь
Рождение ребёнка
25.03.1958

Дочь: Ратушева Лёля Владимировна

Отец ребёнка: Корнилов Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнилова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Корнилов Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнилова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Корнилов Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилов Петр Владимирович

Отец ребёнка: Корнилов Владимир Анатольевич

Смерть
2022
Витебская обл, Полоцкий р-н, д. Щеперня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close