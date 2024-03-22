Самойлов Кондрат Севастьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамойлов Кондрат Севастьянович

Самойлов Кондрат Севастьянович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Самойлов Севастьян Стефанович

Мать: Самойлова Василиса Прохоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close