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Житков Сергей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Житков Федор Ефимов

Мать: Жидкова Дарья Ильинична

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Житкова Прасковья (Параскева) Дмитриевна

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
23.01.1908

Сын: Житков Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Житкова Прасковья (Параскева) Дмитриевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Параскева Сергеева

Мать ребёнка: Житкова Прасковья (Параскева) Дмитриевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Житков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Житкова Прасковья (Параскева) Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.03.1916

Сын: Житков Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Житкова Прасковья (Параскева) Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Житкова Прасковья (Параскева) Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Житков Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Житкова Прасковья (Параскева) Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Житкова Прасковья (Параскева) Дмитриевна

Смерть
После 1917
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