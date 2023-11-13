Житков Сергей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Житков Федор Ефимов
Мать: Жидкова Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Житкова Прасковья (Параскева) Дмитриевна
Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
23.01.1908
Сын: Житков Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Житкова Прасковья (Параскева) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Параскева Сергеева
Мать ребёнка: Житкова Прасковья (Параскева) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Житкова Прасковья (Параскева) Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.03.1916
Мать ребёнка: Житкова Прасковья (Параскева) Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Житкова Прасковья (Параскева) Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917