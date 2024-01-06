Жгун (Коваленко) Зиновья Мефодьевна
Место рожденияДеланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1911 ст.
Сын: Жгун Кирилл Севастьянович
Отец ребёнка: Жгун Севастьян Романович
Рождение ребёнка
28.09.1912 ст.
Дочь: Жгун Ксения Севастьяновна
Отец ребёнка: Жгун Севастьян Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно