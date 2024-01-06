Жгун (Коваленко) Зиновья Мефодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун (Коваленко) Зиновья Мефодьевна

Место рождения

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деланье, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1911 ст.

Сын: Жгун Кирилл Севастьянович

Отец ребёнка: Жгун Севастьян Романович

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.09.1912 ст.

Дочь: Жгун Ксения Севастьяновна

Отец ребёнка: Жгун Севастьян Романович

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Севастьян Романович

Смерть
Неизвестно
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