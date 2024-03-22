Степанов Прохор Степанович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиПосле 1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Прохорова Александра Прохоровна
Мать ребёнка: Евсеева Феодосия Евсеевна
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Прохоров Никита Прохорович
Мать ребёнка: Евсеева Феодосия Евсеевна
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Попова Анна Прохоровна
Мать ребёнка: Евсеева Феодосия Евсеевна
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Прохоров Николай Прохорович (Сотский)
Мать ребёнка: Евсеева Феодосия Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1806