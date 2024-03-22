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Степанов Прохор Степанович

Место рождения

Высокое, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

После 1806

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Андреев Степан Андреевич

Мать: Григорьева Евфросинья Григорьевна

Высокое, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Прохорова Александра Прохоровна

Мать ребёнка: Евсеева Феодосия Евсеевна

Высокое, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Прохоров Никита Прохорович

Мать ребёнка: Евсеева Феодосия Евсеевна

Высокое, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Попова Анна Прохоровна

Мать ребёнка: Евсеева Феодосия Евсеевна

Высокое, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Прохоров Николай Прохорович (Сотский)

Мать ребёнка: Евсеева Феодосия Евсеевна

Высокое, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеева Феодосия Евсеевна

Смерть
После 1806
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