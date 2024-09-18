Лепехина Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Сын: Лепехин Михаил Максимович
Отец ребёнка: Лепехин Максим Петрович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Лепехин Василий Максимович
Отец ребёнка: Лепехин Максим Петрович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Лепехина) Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Лепехин Максим Петрович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Лепехин Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Лепехин Максим Петрович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Лепехин Максим Петрович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Лепехина) Мария Максимовна
Отец ребёнка: Лепехин Максим Петрович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Лепехина) Агафья Максимовна
Отец ребёнка: Лепехин Максим Петрович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Лепехин Максим Петрович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Лепехин Максим Петрович
Смерть
Неизвестно