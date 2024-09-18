Лепехина Настасья 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лепехина Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепехин Максим Петрович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Лепехин Михаил Максимович

Отец ребёнка: Лепехин Максим Петрович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Лепехин Василий Максимович

Отец ребёнка: Лепехин Максим Петрович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Лепехина) Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Лепехин Максим Петрович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Лепехин Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Лепехин Максим Петрович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Лепехин Иван Максимович

Отец ребёнка: Лепехин Максим Петрович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Лепехина) Мария Максимовна

Отец ребёнка: Лепехин Максим Петрович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Лепехина) Агафья Максимовна

Отец ребёнка: Лепехин Максим Петрович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Лепехин Павел Максимович

Отец ребёнка: Лепехин Максим Петрович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Лепехин Илья Максимович

Отец ребёнка: Лепехин Максим Петрович

Смерть
Неизвестно

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