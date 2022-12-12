Гладких Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладких Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1892 ст.

Сын: Гладких Мефодий (Нефед) Дмитриевич

Мать ребёнка: Гладких Пелагия Ивановна

Большой Лотошок, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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