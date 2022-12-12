Гладких Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1892 ст.
Сын: Гладких Мефодий (Нефед) Дмитриевич
Мать ребёнка: Гладких Пелагия Ивановна
Большой Лотошок, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно