Stalaža Anne
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1830
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Peters
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Stalažs Jans Jānis
Рождение ребёнка
1805
Сын: Stalažs Pāvuls
Отец ребёнка: Stalažs Jans Jānis
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Stalaža Stalažs) Grēta Griete
Отец ребёнка: Stalažs Jans Jānis
Рождение ребёнка
1814
Сын: Stalažs Adams
Отец ребёнка: Stalažs Jans Jānis
Смерть
1830