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Stalaža Anne

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1830

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Peters

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Stalažs Jans Jānis

Рождение ребёнка
1805

Сын: Stalažs Pāvuls

Отец ребёнка: Stalažs Jans Jānis

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Stalaža Stalažs) Grēta Griete

Отец ребёнка: Stalažs Jans Jānis

Рождение ребёнка
1814

Сын: Stalažs Adams

Отец ребёнка: Stalažs Jans Jānis

Смерть
1830

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