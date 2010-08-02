Филиппова Алина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппова Алина Вячеславовна

Филиппова Алина Вячеславовна

avatar

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

02.08.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.2010

Отец: Филиппов Вячеслав Владимирович

Мать: Филиппова Елизавета Игоревна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close