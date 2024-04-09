Матрена Акимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Савелий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1775
Отец ребёнка: Савелий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Григорий Савельев
Отец ребёнка: Савелий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Дарья Савельева
Отец ребёнка: Савелий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Кузьма Савельев
Отец ребёнка: Савелий Никитин