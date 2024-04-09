Матрена Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Акимова

Матрена Акимова

Место рождения

Ново-Мальцево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Ново-Мальцево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Иван Большой Савельев

Отец ребёнка: Савелий Никитин

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Иван Меньшой Савельев

Отец ребёнка: Савелий Никитин

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Григорий Савельев

Отец ребёнка: Савелий Никитин

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Дарья Савельева

Отец ребёнка: Савелий Никитин

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Кузьма Савельев

Отец ребёнка: Савелий Никитин

Мы используем куки для улучшения работы сайта.