Рожков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.?
Дочь: Рожкова Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Красникова Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожкова Ульяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Красникова Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожкова Виктория Дмитриевна
Мать ребёнка: Красникова Любовь Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно