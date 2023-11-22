Рожков Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожков Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.?

Дочь: Рожкова Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Красникова Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожкова Ульяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Красникова Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожкова Виктория Дмитриевна

Мать ребёнка: Красникова Любовь Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красникова Любовь Сергеевна

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