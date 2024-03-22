Фуното/Фонотова/ (Чекарамит) Феодора Власиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/ (Чекарамит) Феодора Власиева

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Чекарамит Влас

Мать: не указана

Бракосочетание
19.05.1908

Муж: Фуното/фонотов/ Иван Андреевич

Рождение ребёнка
15.01.1909

Сын: Фуното/фонотов/ Антоний Иванович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Иван Андреевич

Рождение ребёнка
14.03.1911

Сын: Фуното/фонотов/ Андрей Иванович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Иван Андреевич

Рождение ребёнка
24.09.1913

Сын: Фуното/фонотов/ Анастасий Иванович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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