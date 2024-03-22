Фуното/Фонотова/ (Чекарамит) Феодора Власиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Чекарамит Влас
Бракосочетание
19.05.1908
Рождение ребёнка
15.01.1909
Сын: Фуното/фонотов/ Антоний Иванович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Иван Андреевич
Рождение ребёнка
14.03.1911
Сын: Фуното/фонотов/ Андрей Иванович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Иван Андреевич
Рождение ребёнка
24.09.1913
Сын: Фуното/фонотов/ Анастасий Иванович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно