(Гизатуллина) Хатима
Место рождения
Дата рождения30.08.1922
Дата смерти22.05.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1922
Отец: Гизатуллин Сафиулла
Мать: Гизатуллина Хэтфикамал
Бракосочетание
01.06.1946
Рождение ребёнка
12.10.1949
Рождение ребёнка
30.03.1954
Рождение ребёнка
05.04.1958
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Смерть
22.05.1980
Похороны
Неизвестно