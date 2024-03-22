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(Гизатуллина) Хатима

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Место рождения

Бакрче, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.08.1922

Дата смерти

22.05.1980

Пол

Женский

Отец

До 1890 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1922

Отец: Гизатуллин Сафиулла

Мать: Гизатуллина Хэтфикамал

Бакрче, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.06.1946

Муж: Бикмуллин Нурмухаммат

Рождение ребёнка
12.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бикмуллин Нурмухаммат

Рождение ребёнка
30.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бикмуллин Нурмухаммат

Рождение ребёнка
05.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бикмуллин Нурмухаммат

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Смерть
22.05.1980
Нурлат, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Нурлат, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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