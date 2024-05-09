Козлова Вера Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1902
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1923
Сын: Киселев Валентин Петрович
Отец ребёнка: Киселев Петр Терентьевич
Рождение ребёнка
01.12.1932
Дочь: Киселева Нина Петровна
Отец ребёнка: Киселев Петр Терентьевич
Смерть
1942