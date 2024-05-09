Козлова Вера Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова Вера Савельевна

Козлова Вера Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1902

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1923

Сын: Киселев Валентин Петрович

Отец ребёнка: Киселев Петр Терентьевич

Рождение ребёнка
01.12.1932

Дочь: Киселева Нина Петровна

Отец ребёнка: Киселев Петр Терентьевич

Смерть
1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.