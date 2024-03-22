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Емельянова Пелагея Петровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Петр

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
28.07.1872

Муж: Емельянов Константин Нилович

Москва, город федерального значения Москва
Метрика о бракосочетании: Москва. Замоскворецкий сорок. Церковь св. Николая Чудотворца в Голутвине Московская мещанка Кадашевской слободы.
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Васильева Надежда Константинова

Отец ребёнка: Емельянов Константин Нилович

Смоленской губернии, Духовщинского уезда, Капыревшинской области, безземельная крестьянка.
Рождение ребёнка
05.04.1880 ст.

Дочь: Емельянова Александра Константинова

Отец ребёнка: Емельянов Константин Нилович

Метрика о рождении: МОСКВА. ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ СВ. ИОАННА ВОИНА НА ЯКИМАНКЕ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №768, дело №9, стр. 169.
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Емельянова Клавдия Константинова

Отец ребёнка: Емельянов Константин Нилович

Рождение ребёнка
27.03.1883

Дочь: Емельянова Мария Константинова

Отец ребёнка: Емельянов Константин Нилович

Метрика о рождении: МОСКВА. ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ СВ. ИОАННА ВОИНА НА ЯКИМАНКЕ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №771, дело №8, стр. 308
Рождение ребёнка
1887

Сын: Емельянов Павел Константинович

Отец ребёнка: Емельянов Константин Нилович

Смерть
Неизвестно
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