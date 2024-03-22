Емельянова Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.07.1872
Метрика о бракосочетании: Москва. Замоскворецкий сорок. Церковь св. Николая Чудотворца в Голутвине Московская мещанка Кадашевской слободы.
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Васильева Надежда Константинова
Отец ребёнка: Емельянов Константин Нилович
Смоленской губернии, Духовщинского уезда, Капыревшинской области, безземельная крестьянка.
Рождение ребёнка
05.04.1880 ст.
Дочь: Емельянова Александра Константинова
Отец ребёнка: Емельянов Константин Нилович
Метрика о рождении: МОСКВА. ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ СВ. ИОАННА ВОИНА НА ЯКИМАНКЕ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №768, дело №9, стр. 169.
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Емельянова Клавдия Константинова
Отец ребёнка: Емельянов Константин Нилович
Рождение ребёнка
27.03.1883
Дочь: Емельянова Мария Константинова
Отец ребёнка: Емельянов Константин Нилович
Метрика о рождении: МОСКВА. ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ СВ. ИОАННА ВОИНА НА ЯКИМАНКЕ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №771, дело №8, стр. 308
Рождение ребёнка
1887
Сын: Емельянов Павел Константинович
Отец ребёнка: Емельянов Константин Нилович
Смерть
Неизвестно