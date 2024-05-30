Маркина Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркина Елена Александровна
Отец ребёнка: Маркин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Маркин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Маркин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маркин Александр