Маркина Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляков Иван Васильевич

Мать: Белякова (Макарова) Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркина Елена Александровна

Отец ребёнка: Маркин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Маркин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Маркин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Александр

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