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Можаев Юрий Михайлович
Можаев Юрий Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.04.1964
Пол
Мужской
Отец
Можаев Михаил Романович
1925 г.р.
Мать
Можаева (Клеймёнова) Наталья Митрофановна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1964
Отец:
Можаев Михаил Романович
Мать:
Можаева Наталья Митрофановна
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