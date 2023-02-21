Агапчев Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапчев Алексей Степанович

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Место рождения

с. Покровское Самарского уезда Самарской губернии

Дата рождения

1906

Дата смерти

06.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Агапчев Степан Петрович

Мать: Агапчева Тикунова Евдокия Васильевна

с. Покровское Самарского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
04.10.1938

Дочь: Митрофанова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Агапчева Прохорова Анна Хрисанфовна

Покровка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.10.1944
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