Агапчев Алексей Степанович
Место рожденияс. Покровское Самарского уезда Самарской губернии
Дата рождения1906
Дата смерти06.10.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
с. Покровское Самарского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
04.10.1938
Дочь: Митрофанова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Агапчева Прохорова Анна Хрисанфовна
Покровка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.10.1944