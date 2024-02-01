Ушакова Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1985

Отец: Ушаков Сергей *

Мать: Симачева Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
27.03.2005

Дочь: Хаматова Венера Ильшатовна

Отец ребёнка: Хаматов Ильшат Киямович

Рождение ребёнка
17.03.2006

Сын: Хаматов Булат Ильшатович

Отец ребёнка: Хаматов Ильшат Киямович

Рождение ребёнка
06.04.2011

Сын: Хаматов Салават Ильшатович

Отец ребёнка: Хаматов Ильшат Киямович

Рождение ребёнка
21.02.2020

Дочь: Хаматва Рузаль Ильшатовна

Отец ребёнка: Хаматов Ильшат Киямович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хаматов Ильшат Киямович

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