Ушакова Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1985
Отец: Ушаков Сергей *
Рождение ребёнка
27.03.2005
Дочь: Хаматова Венера Ильшатовна
Отец ребёнка: Хаматов Ильшат Киямович
Рождение ребёнка
17.03.2006
Отец ребёнка: Хаматов Ильшат Киямович
Рождение ребёнка
06.04.2011
Сын: Хаматов Салават Ильшатович
Отец ребёнка: Хаматов Ильшат Киямович
Рождение ребёнка
21.02.2020
Дочь: Хаматва Рузаль Ильшатовна
Отец ребёнка: Хаматов Ильшат Киямович
Бракосочетание
Неизвестно