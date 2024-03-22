Травина (-) Домника Филипповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1907
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филипп Данилович
Бракосочетание
08.02.1889 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь, запись №-11
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Сын: Травин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Травин Сергей Степанович
Рождение ребёнка
10.06.1896 ст.
Отец ребёнка: Травин Сергей Степанович
Рождение ребёнка
10.05.1905 ст.
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Травин Сергей Степанович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.16-17 (Рождение №-31ж)
Рождение ребёнка
11.02.1907 ст.
Отец ребёнка: Травин Сергей Степанович
Смерть
После 1907