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Травина (-) Домника Филипповна

Место рождения

Баракино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1907

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филипп Данилович

Мать: не указана

Баракино, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
08.02.1889 ст.

Муж: Травин Сергей Степанович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь, запись №-11
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Сын: Травин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Травин Сергей Степанович

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.06.1896 ст.

Сын: Травин Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Травин Сергей Степанович

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.05.1905 ст.

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Травин Сергей Степанович

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.16-17 (Рождение №-31ж)
Рождение ребёнка
11.02.1907 ст.

Сын: Травин Фёдор Сергеевичч

Отец ребёнка: Травин Сергей Степанович

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1907
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