(Коновалова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Коновалова) Евдокия Васильевна

(Коновалова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1906 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1929

Отец: Коновалов Василий Яковлевич

Мать: Агрифина Устимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Сергей Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close