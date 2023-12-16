(Коновалова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1929
Отец: Коновалов Василий Яковлевич
Мать: Агрифина Устимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Груздев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Груздев Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно