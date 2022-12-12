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Петров Сергей Петрович

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Место рождения

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.10.1885

Дата смерти

Между 1914 и 1917

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1832 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1885

Отец: Петр Степанович

Мать: Васса Григорьевна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
18.10.1885
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница | Крестьянка д. Рославлево Феодосья Михайлова
Крещение
13.01.1906
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница | Той же волости, общ. и деревни крестьянская девица Анастасия Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Дарья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Дарья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1914 и 1917
Причина смерти: Погиб в ПМВ
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