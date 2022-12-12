Петров Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения14.10.1885
Дата смертиМежду 1914 и 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1885
Отец: Петр Степанович
Мать: Васса Григорьевна
Крещение
18.10.1885
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница | Крестьянка д. Рославлево Феодосья Михайлова
Крещение
13.01.1906
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница | Той же волости, общ. и деревни крестьянская девица Анастасия Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Дарья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1914 и 1917
Причина смерти: Погиб в ПМВ