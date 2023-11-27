Иванов Капитон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиОколо 1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1820
Жена: Иванова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
21.07.1821 ст.
Сын: Иванов Александр Капитонович
Мать ребёнка: Иванова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
23.01.1823 ст.
Дочь: Иванова София Капитоновна
Мать ребёнка: Иванова Мария Алексеевна
Нарва, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
08.07.1824 ст.
Сын: Иванов Константин Капитонович
Мать ребёнка: Иванова Мария Алексеевна
Смерть
Около 1830