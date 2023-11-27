Иванов Капитон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Капитон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Около 1830

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1820

Жена: Иванова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
21.07.1821 ст.

Сын: Иванов Александр Капитонович

Мать ребёнка: Иванова Мария Алексеевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
23.01.1823 ст.

Дочь: Иванова София Капитоновна

Мать ребёнка: Иванова Мария Алексеевна

Нарва, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
08.07.1824 ст.

Сын: Иванов Константин Капитонович

Мать ребёнка: Иванова Мария Алексеевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
Около 1830
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