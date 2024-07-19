Палецких Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Перевозкина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Перевозкин Василий Михайлович
Сын: Перевозкин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Перевозкин Василий Михайлович
Сын: Перевозкин Семен Васильевич
Отец ребёнка: Перевозкин Василий Михайлович
Дочь: Перевозкина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Перевозкин Василий Михайлович
Сын: Перевозкин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Перевозкин Василий Михайлович
Сын: Перевозкин Ефим Васильевич
Отец ребёнка: Перевозкин Василий Михайлович
Дочь: Перевозкина Мавра Васильевна
Отец ребёнка: Перевозкин Василий Михайлович
Дочь: Перевозкина Василиса Васильевна
Отец ребёнка: Перевозкин Василий Михайлович
Сын: Перевозкин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Перевозкин Василий Михайлович