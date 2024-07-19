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Палецких Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевозкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Перевозкина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Перевозкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Перевозкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Перевозкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Перевозкин Семен Васильевич

Отец ребёнка: Перевозкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Перевозкина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Перевозкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Перевозкин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Перевозкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Перевозкин Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Перевозкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Перевозкина Мавра Васильевна

Отец ребёнка: Перевозкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Перевозкина Василиса Васильевна

Отец ребёнка: Перевозкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Перевозкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Перевозкин Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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