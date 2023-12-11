Стрельцова Анна (Ганна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрельцова Анна (Ганна)

Стрельцова Анна (Ганна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1902

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Стрельцов Григорий Анатольевич

Отец ребёнка: Стрельцов Анатолий Лаврентьевич

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Стрельцов Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: Стрельцов Анатолий Лаврентьевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Анатолий Лаврентьевич

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close