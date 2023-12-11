Стрельцова Анна (Ганна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Сын: Стрельцов Григорий Анатольевич
Отец ребёнка: Стрельцов Анатолий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1944
Сын: Стрельцов Вячеслав Анатольевич
Отец ребёнка: Стрельцов Анатолий Лаврентьевич
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно