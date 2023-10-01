Афонин Никифор Флорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.01.1912 ст.
Сын: Афонин Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Афонина Евдокия Ивановна
Место жительства
1912 ст.
Грудская, Севский муниципальный район, Брянская область
Крестьянин.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афонина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно