Тимошенко Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Митрофан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Тимошенко) Агрипина

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1907

Сын: Тимошенко Семён

Мать ребёнка: (Тимошенко) Агрипина

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1908

Дочь: (Тимошенко) Марфа

Мать ребёнка: (Тимошенко) Агрипина

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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