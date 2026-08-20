Князь Голицын СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 08.06.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Князь Голицын СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 08.06.1895

умер 29.09.1965

Мать
Киселёва (Полякова) МАРИЯ (Маша) ГЕОРГИЕВНА1877 г.р.
Отец
Князь Голицын СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ04.10.1871 г.р.
Супруги
(Скалон) МАРИЯ ЮРЬЕВНА1899 г.р.
(Шевич) НИНА ДМИТРИЕВНА13.05.1901 г.р.
Дети
(Голицына) МАРИЯ СЕРГЕЕВНА1916 г.р.
(Голицына) ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА1917 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1895

Отец: Князь Голицын СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Мать: Киселёва (Полякова) МАРИЯ (Маша) ГЕОРГИЕВНА

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Голицына) МАРИЯ СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: (Скалон) МАРИЯ ЮРЬЕВНА

Бракосочетание
1916

Жена: (Скалон) МАРИЯ ЮРЬЕВНА

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Голицына) ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: (Скалон) МАРИЯ ЮРЬЕВНА

Бракосочетание
1922

Жена: (Шевич) НИНА ДМИТРИЕВНА

Рождение ребёнка
1923

Сын: Голицын МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

Мать ребёнка: (Шевич) НИНА ДМИТРИЕВНА

Смерть
29.09.1965

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