Князь Голицын СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
мужской, родился 08.06.1895
умер 29.09.1965
МатьКиселёва (Полякова) МАРИЯ (Маша) ГЕОРГИЕВНА1877 г.р.
ОтецКнязь Голицын СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ04.10.1871 г.р.
Супруги
(Скалон) МАРИЯ ЮРЬЕВНА1899 г.р.
(Шевич) НИНА ДМИТРИЕВНА13.05.1901 г.р.
Дети
(Голицына) МАРИЯ СЕРГЕЕВНА1916 г.р.
(Голицына) ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА1917 г.р.Показать еще 1
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Рождение
08.06.1895
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Голицына) МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: (Скалон) МАРИЯ ЮРЬЕВНА
Бракосочетание
1916
Жена: (Скалон) МАРИЯ ЮРЬЕВНА
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Голицына) ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: (Скалон) МАРИЯ ЮРЬЕВНА
Бракосочетание
1922
Жена: (Шевич) НИНА ДМИТРИЕВНА
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: (Шевич) НИНА ДМИТРИЕВНА
Смерть
29.09.1965