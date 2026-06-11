Зуенко Антон Афанасьев
мужской, родился 1748
умер 1819
МатьЗуиха Евдокия Павлова1712 г.р.
ОтецЗуй Афанасий Данилов1711 г.р.
Супруги
Зуенкова Мария Иванова1752 г.р.
Дети
Зуенко Каленик Антонов1774 г.р.
Зуенко Игнат Антонов20.12.1775 г.р.Показать еще 7
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Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Зуй Афанасий Данилов
Мать: Зуиха Евдокия Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуенкова Мария Иванова
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Зуенкова Мария Иванова
Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Писаревская волость, село Писаревка
Рождение ребёнка
20.12.1775
Сын: Зуенко Игнат Антонов
Мать ребёнка: Зуенкова Мария Иванова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Шкарупелова (Зуенкова) Агафия Антонова
Мать ребёнка: Зуенкова Мария Иванова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Миненкова (Зуенкова) Параскевия Антонова
Мать ребёнка: Зуенкова Мария Иванова
Рождение ребёнка
30.09.1783
Мать ребёнка: Зуенкова Мария Иванова
Рождение ребёнка
12.09.1786
Дочь: (Зуенкова) Феодора Антонова
Мать ребёнка: Зуенкова Мария Иванова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Зуенкова) Варвара Антонова
Мать ребёнка: Зуенкова Мария Иванова
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Зуенкова Мария Иванова
Рождение ребёнка
28.03.1795
Дочь: (Зуенкова) Матрона Антонова
Мать ребёнка: Зуенкова Мария Иванова
Смерть
1819