Зуенко Антон Афанасьев 1748 — найти родственников по фамилии на Familio

Зуенко Антон Афанасьев

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1748

умер 1819

Мать
Зуиха Евдокия Павлова1712 г.р.
Отец
Зуй Афанасий Данилов1711 г.р.
Супруги
Зуенкова Мария Иванова1752 г.р.
Дети
Зуенко Каленик Антонов1774 г.р.
Зуенко Игнат Антонов20.12.1775 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Зуй Афанасий Данилов

Мать: Зуиха Евдокия Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуенкова Мария Иванова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Зуенко Каленик Антонов

Мать ребёнка: Зуенкова Мария Иванова

Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Писаревская волость, село Писаревка

Рождение ребёнка
20.12.1775

Сын: Зуенко Игнат Антонов

Мать ребёнка: Зуенкова Мария Иванова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Шкарупелова (Зуенкова) Агафия Антонова

Мать ребёнка: Зуенкова Мария Иванова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Миненкова (Зуенкова) Параскевия Антонова

Мать ребёнка: Зуенкова Мария Иванова

Рождение ребёнка
30.09.1783

Сын: Зуенко Григорий Антонов

Мать ребёнка: Зуенкова Мария Иванова

Рождение ребёнка
12.09.1786

Дочь: (Зуенкова) Феодора Антонова

Мать ребёнка: Зуенкова Мария Иванова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Зуенкова) Варвара Антонова

Мать ребёнка: Зуенкова Мария Иванова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Зуенко Емельян Антонов

Мать ребёнка: Зуенкова Мария Иванова

Рождение ребёнка
28.03.1795

Дочь: (Зуенкова) Матрона Антонова

Мать ребёнка: Зуенкова Мария Иванова

Смерть
1819

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