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Щербинин Алексей Михайлович

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Место рождения

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Щербинин Михаил

Мать: не указана

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1926

Сын: Щербинин Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Кулиш Вера Даниловна

Рождение ребёнка
04.01.1929

Дочь: Щербинина-Атепаева Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Кулиш Вера Даниловна

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.04.1933

Дочь: Щербинина Анфиса Алексеевна

Мать ребёнка: Кулиш Вера Даниловна

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1937

Дочь: Щербинина Фаина Алексеевна

Мать ребёнка: Кулиш Вера Даниловна

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1941

Дочь: Щербинина-Коршунова Маргарита Алексеевна

Мать ребёнка: Кулиш Вера Даниловна

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.08.1942
Гнилево, Ржевский муниципальный район, Тверская область
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