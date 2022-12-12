Щербинин Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти?.08.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Щербинин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1926
Сын: Щербинин Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Кулиш Вера Даниловна
Рождение ребёнка
04.01.1929
Дочь: Щербинина-Атепаева Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Кулиш Вера Даниловна
Рождение ребёнка
?.04.1933
Дочь: Щербинина Анфиса Алексеевна
Мать ребёнка: Кулиш Вера Даниловна
Рождение ребёнка
05.02.1937
Дочь: Щербинина Фаина Алексеевна
Мать ребёнка: Кулиш Вера Даниловна
Рождение ребёнка
11.04.1941
Дочь: Щербинина-Коршунова Маргарита Алексеевна
Мать ребёнка: Кулиш Вера Даниловна
Смерть
?.08.1942
Гнилево, Ржевский муниципальный район, Тверская область