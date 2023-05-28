Александров Андрей Емельянович
Место рождения
Дата рожденияДо 1883 ст.
Дата смертиПосле 1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
23.04.1890 ст.
Афанасьевская церковь 23.04.1890 Чермы Василий Владимирович Чермы отец крестьянин Владимир Иванович Чермы мать жена Анна Васильевна Татьянкина запасной унтер офицер Андрей Емельянович Крапивны крес... Показать все
Демобилизация
До 21.10.1893 ст.
отставной унтер-офицер 93-го пехотного полка, из крестьян
Восприемник
22.10.1893 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 22.10.1893 Чермы Дмитрий Владимирович Чермы отец крестьянин Владимир Иванович Чермы мать жена Анна Васильевна Татьянкина запасной унтер офицер Андрей Емельянович Чермы жена Ев... Показать все
Восприемник
24.02.1895 ст.
Афанасьевская церковь 24.02.1895 Чермы Иван Владимирович Чермы отец крестьянин Владимир Иванович Чермы мать жена Анна Васильевна Татьянкина запасной унтер офицер Андрей Емельянович Чермы жена Евд... Показать все
Восприемник
07.01.1899 ст.
Афанасьевская церковь 07.01.1899 Чермы Петр Владимирович Чермы отец крестьянин Владимир Иванович мать жена Анна Васильевна Татьянкина отставной унтер-офицер 93-го пехотного полка, из крестьян ... Показать все
Смерть
После 1900