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Александров Андрей Емельянович

Место рождения

Татьянкино, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1883 ст.

Дата смерти

После 1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Татьянкино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
23.04.1890 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 23.04.1890 Чермы Василий Владимирович Чермы отец крестьянин Владимир Иванович Чермы мать жена Анна Васильевна Татьянкина запасной унтер офицер Андрей Емельянович Крапивны крес... Показать все
Демобилизация
До 21.10.1893 ст.
отставной унтер-офицер 93-го пехотного полка, из крестьян
Восприемник
22.10.1893 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 22.10.1893 Чермы Дмитрий Владимирович Чермы отец крестьянин Владимир Иванович Чермы мать жена Анна Васильевна Татьянкина запасной унтер офицер Андрей Емельянович Чермы жена Ев... Показать все
Восприемник
24.02.1895 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.02.1895 Чермы Иван Владимирович Чермы отец крестьянин Владимир Иванович Чермы мать жена Анна Васильевна Татьянкина запасной унтер офицер Андрей Емельянович Чермы жена Евд... Показать все
Восприемник
07.01.1899 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 07.01.1899 Чермы Петр Владимирович Чермы отец крестьянин Владимир Иванович мать жена Анна Васильевна Татьянкина отставной унтер-офицер 93-го пехотного полка, из крестьян ... Показать все
Смерть
После 1900

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