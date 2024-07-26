Дуркин Абрам Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДуркин Абрам Поликарпович

Дуркин Абрам Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1800 по 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1800 по 1820

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Иван (Младший) Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Потап Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Дуркина Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Дуркин Иван (Старший) Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.