Глуховская (Попова) Клавдия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глуховская (Попова) Клавдия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1928

Дата смерти

08.10.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1959

Сын: Глуховской Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Глуховской Фёдор Андреевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
08.10.2008
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Остановка сердца во сне. Умерла сидя в кресле.
Похороны
09.10.2008
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Юго-Западное кладбище г. Воронежа, Воронежской области.
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