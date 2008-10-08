Глуховская (Попова) Клавдия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1928
Дата смерти08.10.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1959
Сын: Глуховской Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Глуховской Фёдор Андреевич
Смерть
08.10.2008
Остановка сердца во сне. Умерла сидя в кресле.
Похороны
09.10.2008
Юго-Западное кладбище г. Воронежа, Воронежской области.