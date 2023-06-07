Меланья Аникеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1698
Дата смертиПосле 1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1718 и 1721
Сын: Терентий Калинин
Отец ребёнка: Калина Никитин
Рождение ребёнка
Между 1720 и 1725
Сын: Тимофей Калинин
Отец ребёнка: Калина Никитин
Рождение ребёнка
Около 1725
Дочь: Ефимия Калинина
Отец ребёнка: Калина Никитин
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Анна Калинина
Отец ребёнка: Калина Никитин
Рождение ребёнка
Между 1737 и 1740
Сын: Степан Калинин
Отец ребёнка: Калина Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калина Никитин
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1741
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)