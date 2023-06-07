Меланья Аникеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья Аникеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

После 1741

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1698 г.р.

Дети

Между 1718 и 1721 г.р.
Между 1720 и 1725 г.р.
Около 1725 г.р.
Около 1730 г.р.
Между 1737 и 1740 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1718 и 1721

Сын: Терентий Калинин

Отец ребёнка: Калина Никитин

Рождение ребёнка
Между 1720 и 1725

Сын: Тимофей Калинин

Отец ребёнка: Калина Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1725

Дочь: Ефимия Калинина

Отец ребёнка: Калина Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Анна Калинина

Отец ребёнка: Калина Никитин

Рождение ребёнка
Между 1737 и 1740

Сын: Степан Калинин

Отец ребёнка: Калина Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калина Никитин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1741
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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