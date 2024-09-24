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Григорий Исакович

Место рождения

Баланьино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Около 1657 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1693 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: Исак Кузьмич

Мать: не указана

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1710 и 1717

Жена: Федосья Ивановна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1717

Дочь: Федосья Григорьевна

Мать ребёнка: Федосья Ивановна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 115 лист. Деревня Баланьино. Исак Кузьмич, 62 года, вдовец. У него дети Григорий, 25 лет, Кузьма, 23 года. У Григория жена Федосья, 26 лет, у Кузьмы Евдокия, 22 года. У Григория дочь Ф... Показать все
Смерть
После 1724
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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