Григорий Исакович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1694
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Отец: Исак Кузьмич
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1710 и 1717
Жена: Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1717
Дочь: Федосья Григорьевна
Мать ребёнка: Федосья Ивановна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 115 лист. Деревня Баланьино. Исак Кузьмич, 62 года, вдовец. У него дети Григорий, 25 лет, Кузьма, 23 года. У Григория жена Федосья, 26 лет, у Кузьмы Евдокия, 22 года. У Григория дочь Ф... Показать все
Смерть
После 1724